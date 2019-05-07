إحتجاجات السودان : دوري أبطال أوروبا مجاناً في ساحة الاعتصام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ظهرت صور متداولة بصفحاتٍ توثق لاعتصام القيادة العامة في السودان، يوم الأربعاء، وصول شاشات ضخمة لمقر الاعتصام، حتى يتسنى لعشاق كرة القدم متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا المقامة يوم الأربعاء.
ودخل اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش يومه الخامس، بالرغم من عدة محاولات لفضه بالقوة خلال اليومين الفائتين.
وأبدى مناصرون للحراك ترحيبهم بالفكرة بحسبانها دليل على أن الثورة متواصلة، فيما انتقدها آخرون باعتبارها تصرف الناس عن قضيتهم الرئيسة التي قضى لأجلها عدة شهداء نواحي موضوعات وصفوها بالانصرافية.
وتقام اليوم مباراتان في ثمن نهائي البطولة بين أياكس أمستردام الهولندي ويوفتنوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
وعلق أحدهم مازحاً بأن تذكرة دخول المباريات في أندية المشاهدة تبلغ 10 جنيهات ولكنها في ساحة الاعتصام مجاناً مع الوجبة والمشروبات.
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