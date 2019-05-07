قط سمين يكشف عن دفعه فدية لجهاز الأمن للخروج من المعتقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رجل أعمال أعتقل سابقاً تحت مظلة (القطط السمان) عن دفع فدية لجهاز الأمن للخروج من المعتقل. وقال رجل الأعمال فضل محمد خير لـ”الانتباهة” في تحقيق ان معتقليه لم يثبتوا عليه فساداً. فيما أكد المدير العام لشركة تاركو، سعد بابكر، ارتكاب فضل محمد خير الكثير من المخالفات المالية، وجزم بأن اعتقاله ضمن حملة القطط السمان في عهد النظام البائد تؤكد هذه الحقيقة. ونفى في ذات الأثناء أن يكون شريكاً في تاركو بعد أن فشل في سداد ما عليه من التزام مالي، ولفت إلى عدم امتلاك وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور ومدير جهاز الأمن أبوبكر دمبلاب أسهم في الشركة. من جهته قال رجل الأعمال فضل محمد خير إنه تعرض للغدر والخيانة من شريكيه في تاركو سعد بابكر وقسم الخالق بابكر، ودمغهما باستغلال جهاز الأمن لتصفية حسابهما معه، قاطعا بامتلاكه 60 % من أسهم شركة تاركو للطيران.