شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضى المعتصمون بساحة الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم اليوم الاول من شهر رمضان المعظم 1440هـ ، وتناولوا وجبة الافطار حيث وزعت جمعيات خيرية سودانية خيما ومشمعات وفرشا للمعتصمين ، وتبارى خيرون بالتبرع بالمشروبات والعصائر والمأكولات للمعتصمين وصباح اليوم الاثنين نصب خيرون خمس خيم كبيرة مكيفة ليأوي اليها المعتصمون من أشعة الشمس. المادة السابقة عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019م المقالة القادمة قط سمين يكشف عن دفعه فدية لجهاز الأمن للخروج من المعتقل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. التلفزيون القومي ينقل صلاة التراويح من ساحة الاعتصام امام القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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