عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم:

موفد «أخبار اليوم» إلى «كمير الجعليين» قرية حرم الرئيس المخلوع (وداد بابكر) يكشف الحقائق ويحاور أسرتها ويضع أمامها الأسئلة الحرجة

الدقير: نرفض قيام انتخابات مبكرة قبل الإعداد الجيد لها وتفكيك الدولة العميقة وبقايا النظام

(أخبار اليوم) تستنطق الناشط الشبابي عثمان ذو النون حول الثورة والأحداث التي أعقبتها

الحرية والتغيير تتسلم رد المجلس العسكري على وثيقتها

الثوار يقضون أول أيام رمضان بالقيادة ويسيرون تظاهرات هادرة لمباني وزارة الدفاع.

صحيفة الوطن:

“قوى التغيير” تتسلم رد “الانتقالي” على الوثيقة الدستورية

مجمع الفقه: “60” جنيهاً لزكاة الفطر و “35” جنيهاً للفدية

الدقير: الثورة أفلحت في قطع رأس النظام والخلايا الحية موجودة

السفارة الأمريكية تستنكر أعمال قوات الأمن في دارفور

صحيفة السوداني

السوداني تكشف تفاصيل التحقيقات مع البشير

تقرير اللجنة يؤكد سقوط 90 شهيد منذ بداية الثورة

Advertisements

صحيفة المجهر

السكة حديد: المتاريس تتسبب في تكدس 16 ألف طن بضائع

إحباط محاولة تخريبية وضبط أسلحة وعبوات ناسفة بالطائف

صحيفة آخر لحظة

ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة في قلب الخرطوم

الدقير: الثورة أفلحت فقط في قطع راس النظام

الصين تتوسط بين المجلس العسكري والأحزاب

صحيفة الصيحة

ضبط متفجرات رقمية وأحزمة ناسفة بالخرطوم

صحيفة الإنتباهة

القبض على 11 خلية من كتائب الظل

الإنتباهة تتحصل على قائمة سفراء موالين للنظام المباد

الحرية والتغيير تتسلم رد العسكري وترد خلال ساعات