جهات مجهولة تهاجم المعتصمين بساحة إعتصام ودمدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد موقع الاعتصام بموقف الأمجاد بودمدني – وسط السودان مواجهات عنيفة صبيحة (الاثنين) بين المعتصمين وجهات مجهولة استعملت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة.

وذكر أن المعتصمين تعاملوا مع المهاجمين بصورة حضارية وسليمة وتمكنوا من إلقاء القبض على (4) من المهاجمين. وأكد أحمد إصابة (9) من المعتصمين باصابات متفاوتة، وطالب مكاوي في حديثه لـ(سودان تايمز) والي الجزيرة المكلف بالعمل على حماية المعتصمين من تلك الجماعات المتفلتة التي تحاول تنصب نفسها بديلا عن الثوار.

وفي ذات السياق تم تفريغ موقف مواصلات الأمجاد من العربات بوضع متاريس عند مداخل الموقف. وأكمل اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش يومه الثامن والعشرين، برغم من تنحي الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري.

وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.