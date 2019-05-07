تحديد مقدار زكاة الفطر ومبلغ الفدية اليومية في رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مجمع الفقه الإسلامي أن زكاة الفطر لهذا العالم (60) جنيها، والفدية (35) جنيها لليوم الواحد للمفطرين بعذر. وقال بيان أصدره المجمع “الإثنين” إن زكاة الفطر للذين هم خارج السودان عليهم إخراجها وفقاً للقيمة المحددة في البلد الذي يقيمون فيه، كما يجوز تحويل قيمتها للمقيم من خارج البلاد.

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