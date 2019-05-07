السفارة الأمريكية تستنكر تفريق الاعتصام بالقوة أمام قيادة الجيش بنيالا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استنكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان لها ما وصفته بأعمال قوات الأمن بدارفور.

ووفقا لبيان صحفي أدانت السفارة الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن لتفريق الاعتصام في دارفور، واعتبرت أنه لا ينبغي للمجلس العسكري استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات أو منعها أو الحد منها بأيّ شكل من الأشكال.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوتر.

وأضافت: بدلاً من ذلك يتعين على الجانبين الوصول لإتفاق بشأن حكومة مدينة.

يذكر أن السلطات استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام أمام قيادة شعبة المشاة ١٦ في مدنية نيالا مسفرة عن العديد من الإصابات فيما لقى أحد المواطنيين أمس حتفه.