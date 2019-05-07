تقرير الكوكي للمجلس يحدث انقلابا في الهلال

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان التقرير الذي رفعه مدرب الهلال عن مباريات الفريق في البطولة الكونفدرالية وتحديدا في المشاكل الدفاعية سيحدث انقلابا في الهلال في الموسم الجديد وكشفت متابعاتنا ان الهلال بصدد التعاقد مع مدافعين من جنسيات تونسية لتمتعهم بالقوة والمهارة وتنفيذ التكيك وكشفت الصحيفة ان مجلس الهلال طلب من التونسي علاج الخلل باستقدام مدافعين قبل انطلاقة الموسم الافريقي في اغسطس المقبل

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