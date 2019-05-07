لاعب الشرطة القضارف سالمون يتلقى عرضا من الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقى لاعب الشرطة سالمون صاحب هدفي الفريق في شباك الازرق في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقضارف وفاز فيها اصحاب الضيافة بهدفين لهدف ..حيث تلقى عرضا من الهلال باللعب له في الموسم الجديد وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان اللاعب ابدى موافقة مبدئية على عرض الهلال وكشف انه لن يتوان لحظة في اللعب لفريق كبير مثل الهلال.

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