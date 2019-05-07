رجل يهدد زوجته بالقتل ويصيبها بالأذى بسبب أخذ أبنائه

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس برئاسة القاضي محجوب عثمان أحمد إلى شاهد الاتهام الأول في ملف قضية رجل متهم بتهديد زوجته بالقتل وضربها مما سبب لها الأذى وذلك بإحدى المناطق بالحاج يوسف، وقال الرجل للمحكمة حسب صحيفة المجهر، إنه يوم الحادثة جاء المتهم وطرق باب المنزل وعندها قامت الشاكية بفتح باب المنزل وبعد برهة سمع نقاشات وعندها شاهد المتهم يضرب الشاكية ويقول (أولادي ما ببيتو الليلة في البيت ده).

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وأضاف الشاهد بأنه سمعه يهدد زوجته ويقول (أنا بقتلك وبسلم نفسي) مضيفاً أن المتهم قام بضرب زوجته وقام بسحبها على الأرض مما سبب لها الأذى، لافتاً إلى أن المتهم أوقف بعد ذلك ركشة وفر هارباً عليه وبسماع المحكمة لأقوال الرجل حددت جلسة أخرى للسير في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)