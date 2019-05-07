تقرير للجنة الأطباء يؤكد سقوط 90 شهيد منذ بداية الثورة

التاريخ: 07-مايو-2019
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قالت لجنة الأطباء المركزية أن عدد شهداء الثورة بلغ (90) شهيداً من مدن وولايات البلاد المختلفة .
و|أقرت اللجنة في بيان ، صعوبة الحصول على تقارير الوفاة نتيجة لما سمته التعميم والتضييق من قبل السلطات الأمنية ، والتقرير الخاص بشهداء الثورة يغطي منذ فترة اندلاعها في ديسمبر من العام الماضي وحتى السادس من مايو العام الجاري .
وتعددت أسباب الوفاة من إصابات مباشرة بالطلق الناري في الصدر والرأس ، والتعذيب والدهس ، فيما تباينت أعمار الشهداء من كلا الجنسين وبلغ عدد الضحايا بحسب صحيفة السوداني من الأطفال 11 ثمانية منهم لقوا حتفهم جراء انفجار عبوة ناسفة في أم درمان .
أما منسوبو القوات المسلحة بلغ عددهم 7 شهداء أصيبو إبان محاولات فض الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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