الجهاز السري للوطني يخفي معلوماته قبل (15) يوماً من بيان الجيش

أكدت مصادر أن الجهاز السري للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية السودانية (الأمن الشعبي) قام بتصفية أصوله قبل 15 يوماً من بيان الجيش .

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ووجهت القيادات وبحسب صحيفة الجريدة، الأفرع بنزع لـ(الهارد يسكات) التي تحتوي على المعلومات وتأمينها وبيع الأجهزة في السوق ، كما صدرت تعليمات للكادر بالاختفاء لحين إشعار آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)