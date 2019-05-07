الجهاز السري للوطني يخفي معلوماته قبل (15) يوماً من بيان الجيش

التاريخ: 07-مايو-2019
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أكدت مصادر أن الجهاز السري للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية السودانية (الأمن الشعبي) قام بتصفية أصوله قبل 15 يوماً من بيان الجيش .
ووجهت القيادات وبحسب صحيفة الجريدة، الأفرع بنزع لـ(الهارد يسكات) التي تحتوي على المعلومات وتأمينها وبيع الأجهزة في السوق ، كما صدرت تعليمات للكادر بالاختفاء لحين إشعار آخر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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