اتحاد المخابز: لا أزمة في دقيق الخبز

نفى الأستاذ بدر الدين الجلال الأمين العام المكلف لاتحاد المخابز السوداني وجود أي شح أو أزمة في دقيق الخبز، وقال في تصريح لمصدر توجد وفرة غير مسبوقة في دقيق القمح موضحاً أن كافة المخابز على مستوى ولاية الخرطوم تعمل الآن بطاقتها القصوى وبقمح سوداني صرف باعتبار أن البلاد تشهد هذه الأيام عمليات حصاد القمح الذي تم توزيعه بكميات كبيرة للمطاحن العاملة بالبلاد خاصة المطاحن التي تعمل بالدقيق المدعوم.

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وأقر الجلال حسب صحيفة المجهر، بوجود بعض الإشكالات التي تعيق عمليات الإنتاج والتي من بينها تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان بجانب عدم توفر الغاز والجازولين الذي تعمل به بعض المخابز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)