النفط : اغلاق الطرق والجسور تسبب في تأخر حصص الولايات من الوقود

التاريخ: 07-مايو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة أقرت وزارة النفط والغاز بتأثر بعض الولايات جراء تأخر وصول المواد البترولية اليها بسبب قفل عدد من الطرق والجسور وخط السكة حديد بولاية الخرطوم . وقال مصدر مطلع أن قفل خط السكة حديد أثر علي حركة وصول المواد البترولية للولايات ووجود انفراج كبير في الوقود . Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة دعا لضرورة فتح المتاريس ، واعتبرها عائقاً أمام حركة القطارات لايصال المواد البترولية الى الولايات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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