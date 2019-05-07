زوجة شقيق البشير ترغم الموظفين على القسم خوفاً من تسرب المعلومات

التاريخ: 07-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة إشترطت زوجة شقيق البشير “ايمان فتح الرحمن” رئيسة مفوضية حقوق الانسان على موظفين اداء القسم قبل بداية الاجتماع حتى لا تتسرب المعلومات إلى الصحف . Advertisements وأكدت مصادر حدوث اشتباكات بين قيادات بالمفوضية لاصرار أحد القيادات بقفل أرصدة دعم الاتحاد الاوروبي ، ما جعل وبحسب صحيفة الجريدة، الخلاف يشتد ووصل التهديد لمحاولة ضرب الأمين العام بـ(طوبة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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