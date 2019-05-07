الكشف عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس المخلوع

تحصلت مصادر موثوقة على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته .

وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة تركزت على على العقارات والأرصدة في البنوك بجنب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها ، وأشارت إلى مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد .

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وكشفت المصادر بحسب صحيفة السوداني عن توصلهم إلى أملاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم .

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت الأحد الماضي الرئيس المخلوع في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)