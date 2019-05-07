السكة حديد: المتاريس تتسبب في تكدس (16) ألف طن بضائع

أكدت هيئة السكة الحديد أن هناك أكثر من (550) عربة قطار مكدسة ومحملة ببضائع ومواد تموينية وبترولية تقدر بستة عشر ألف طن في محطات القطارات المختلفة من بورتسودان وحتى مدينة بحري متجهة إلى الولايات الغربية والنيل الأبيض والجزيرة وسنار، كما أكدت وقوفها ومساندتها للمعتصمين في سبيل تحقيق أهداف الثورة وبلوغ كافة مراميها.

وطالبت الهيئة بضرورة فتح المتاريس التي تعتبر عائقاً أمام حركة القطارات، مما شل حركة إيصال المواد الغذائية والمواد البترولية إلى أماكن الاستهلاك بمختلف ولايات السودان.

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وقال عضو هيئة السكة حديد (عصام الدين محمد أحمد) في تصريح حسب صحيفة المجهر، إن وضع المتاريس تسبب في إبقاء أكثر من ستة عشر ألف طن من البضائع المكدسة في عدد (550) عربة من الحوامل في محطات القطارات المختلفة من ميناء بورتسودان وحتى محطة الكدرو، وأن التعطيل أضر بدخل العاملين، مناشداً المعتصمين بسرعة فتح المتاريس تفادياً لأي خسائر جسيمة، كما لفت (عصام) إلى أن هناك حاويات تحمل القطن والصمغ العربي الصادر باقية بالخرطوم ولم تجد طريقاً لبورتسودان بسبب المتاريس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)