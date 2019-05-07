بلاغ ضد ” لجنة تسعير الذهب ” بنيابة الفساد

كشف رئيس شعبة مصدري الذهب ،عبد المنعم صديق ، عن شروعهم في فتح بلاغ بنيابة الفساد في مواجهة لجنة تسعير الذهب والتي كونها المجلس الانتقالي .

وأعلن أمس عن صدور قرار من البنك المركزي ، بحل اللجنة وذلك عقب اجتماع البنك مع الشعبة أمس الأول وتكوين لجنة جديدة لتحديد السعر وفقاً للأسعار التي لاتضر بالأقتصاد .

وشدد على ضرورة محاسبة الشركات التي قامت برفع أسعار جرام الذهب من (1850) الى (2550) جنيهاً ،وبيعها كميات كبيرة من الذهب للمصفاة ، وقال : لابد من محاسبة هذه الشركات قانونياً ، وارجاع الأموال الطائلة التي جنتها من رفع السعر بدون وجه حق “.

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وبحسب صحيفة الصيحة طالب بضرورة تحرير كامل لشراء الذهب وخروج بنك السودان والشركات الحكومية والتعامل بشفافية تامة ، واعتبر أن على البنك المركزي وضع السياسات والرقابة فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )