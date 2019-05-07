أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019م

التاريخ: 07-مايو-2019 فى : أخبار 78 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * السوداني تكشف تفاصيل التحقيقات مع البشير * تقرير اللجنة يؤكد سقوط 90 شهيد منذ بداية الثورة صحيفة المجهر * السكة حديد: المتاريس تتسبب في تكدس 16 ألف طن بضائع * إحباط محاولة تخريبية وضبط أسلحة وعبوات ناسفة بالطائف صحيفة آخر لحظة Advertisements * ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة في قلب الخرطوم * الدقير: الثورة أفلحت فقط في قطع ر\اس النظام * الصين تتوسط بين المجلس العسكري والأحزاب صحيفة الصيحة * ضبط متفجرات رقمية وأحزمة ناسفة بالخرطوم صحيفة الإنتباهة * القبض على 11 خلية من كتائب الظل * الإنتباهة تتحصل على قائمة سفراء موالين للنظام المباد * الحرية والتغيير تتسلم رد العسكري وترد خلال ساعات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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