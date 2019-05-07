شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرع الثوار المعتصمون بساحة الاعتصام بالقيادة العامة في نصب الخيام الخاصة بالشهر الفضيل والعمل على تهيئتها بشكل ملائم إذ تبرع عدد من المغتربين والمهمومين بأمر الثوار بتوفير عدد من المكيفات بالإضافة إلى التزامهم بتوفير وجبة الفطور والعشاء للثوار بالقيادة بالإضافة إلى الدعم الذاتي من المعتصمين وأسرهم . من جهة أخرى كشف ثوار بري عن تبرعهم بعمل العصيدة والملاح طوال الشهر الفضيل للمعتصمين .

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كانت هذه تفاصيل خبر ثوار بُري يتبرعون للمعتصمين بـ(العصيدة والملاح) طيلة الشهر الفضيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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