قائد سجن إنسين: الإفراج عن صحفيي رويترز ضمن عفو في ميانمار

قال شهود إن صحفيي رويترز اللذين سجنا في ميانمار بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية أطلق سراحهما من سجن على مشارف يانجون اليوم الثلاثاء بعد أن أمضيا 500 يوم خلف القضبان.

وأدين الصحفيان وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) في سبتمبر/ أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب رويترز.