قائد سجن إنسين: الإفراج عن صحفيي رويترز ضمن عفو في ميانمار

وأدين الصحفيان وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) في سبتمبر/ أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب رويترز.
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