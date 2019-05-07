لافروف لبومبيو: أي عمل عسكري في فنزويلا سيكون كارثيا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في فنلندا حذر بعدها من أن أي تدخل عسكري أميركي في فنزويلا سيكون كارثيا وغير مبرر.

والتقى الوزيران على هامش اجتماع مجلس بلدان القطب الشمالي في فنلندا.

وقال لافروف للصحفيين إن الاجتماع كان بناء، وإن الوزيرين حققا تقدما مقبولا فيما يتعلق ببحث الاستقرار النووي الاستراتيجي.

وأضاف لافروف أيضا أنه واثق من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجدان فرصة أخرى للاجتماع مجددا بعد قمة هلسنكي العام الماضي.