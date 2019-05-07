بالصورة: وعكة صحية مفاجئة للناشط السياسي “ذو النون” تحول دون بث لايف مُثير كان مقررا له مساء الاثنين

حالت وعكة صحية مفاجئة ألمت بالناشط السياسي السوداني المثير للجدل “عثمان ذو النون” عن لايف مثير كان مقررا له مساء الاثنين، يتناول فيه قضايا سياسية أسماها بجرد الحساب.

وكتب “ذو النون” بالعامية” قلتو لي ذوالنون جاي يشق الصف الوطني؟، صفكم ده ماعايزين نشقوا عايزين نقشوا عديل كده بعد ده ومن زمان انا ومعاي ناس كتار واقفين موقف واحد وخطابنا واحد وتحذيراتنا واضحة وكل مره الفاس يقع في الرأس.

مضيفا: الليله شغال ندوة في صفحتي لايف الساعة 11:00 مساء بإذن الله، خلاص وقت جرد الحساب وتعويض الخسائر.

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ليعود بعدها معتذرا عن اللايف بسبب وعكة صحية طارئة ألمت به قائلا: من المشفى سلام .. أعتذر بشدة لأصدقائى عن التأخير ساعة أخرى وإذا لم نلتقي أسأل الله أن يصلح حال الوطن.

وأضاف: بعد ما حدث اليوم على القوى السياسية مراجعة وطنيتها، وإستذكار مطالب الثورة وأولها الدماء.

تجمع المهنيين اضرت به عدم الشفافية وقلة الخبرة والصراعات الحزبية .. فليبدأ من جديد مع مراعاة ضيق الوقت، على حد قوله.

ونُشرت له بعدها صورة، وهو طريح الفراش بإحدى مستشفيات الخرطوم، يتلقى العلاج وبجانبه كمية من الأدوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)