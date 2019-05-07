موعد مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دورى أبطال أوروبا

يبحث نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر عن تحقيق معجزة كروية جديدة عندما يستضيف برشلونة الإسباني في التاسعة مساء اليوم بملعب "آنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق ريمونتادا تاريخية وذلك بتحقيق الفوز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة من أجل الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد خسارته أمام الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي بملعب "كامب نو".

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود نابي كيتا وفيرمينو بسبب الإصابة بجانب محمد صلاح الذي قرر طبيب النادي الإنجليزى استبعاده من المشاركة أمام برشلونة.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت السبت الماضي بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 2.