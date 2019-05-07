وفاة الفنانة المصرية الكبيرة محسنة توفيق

توفيت مساء اليوم الفنانة المصرية الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 79 عاما. ولدت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق بالقاهرة في 29 ديسمبر 1939م، وكانت بداية شهرتها الكبيرة مع دور "بهية" في فيلم العصفور للمخرج الكبير يوسف شاهين، وقد اشتهرت شخصيتها تاريخيا، بعد أن كتبها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم "مصر يا أمة يا بهية".

وحصلت علي بكالوريوس الزراعة عام ١٩٦٨، وهي شقيقة اثنين من أنجح الإعلاميات، أحدهما مذيعة الراديو الشهيرة "فضيلة توفيق" والتي عرفها المستمعين باسم "أبلة فضيلة"، والأخرى "تماضر توفيق" أول سيدة تتقلد رئاسة التليفزيون المصري.



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