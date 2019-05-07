القبض على متهمين يقومون بتزوير الاوراق النقديه فئة (200) جنيه

تمكنت مباحث قسم شرطة الخرطوم شمال من القبض علي (2) من المتهمين يقومان بتزييف الأوراق النقدية فئة (200) جنيه وإستغلالها في شراء العملات الأجنبية في الفترات المسائية وأوضح العقيد شرطة معتصم سليمان رئيس قسم الخرطوم شمال في تصريح انه فور ورود بلاغ من أحد المواطنين ضد المتهم الأول بالاحتيال عليه وتسليمه مبالغ مزيفة عقب إستبدال عملة اجنبية بالقرب من مجمع البركة بالسوق العربي بلغت (80) الف جنيه فئة (200) مزيفة تم القبض على المتهم وبالتحرى الدقيق معه أقر بعملية التزييف مرشداً عن وجود ماكينة طباعة حديثة بأحدى المطابع بالخرطوم (2) واشار العقيد معتصم الى إصدار أمر تفتيش للمحل وضبط ماكينة الطباعة وجهاز كمبيوتر وفلاش وتم القبض على المتهم الثاني وتحريز المضبوطات لتكملة الإجراءات الفنية للأجهزة لتكملة البلاغ.

واشار العقيد معتصم الى ان المتهم يستغل الفترات المسائية في نشاطاته الإجرامية وخلط الفئات النقدية السليمة بأخرى مزيفة مضيفاً ان المتهم كان قد احتال على مواطن آخر بمبلغ (18) الف جنيه مزيفة بنفس الإسلوب في بلاغ آخر بالقسم وتم الاتصال بالشاكي وتعرف على المتهم وناشد رئيس قسم الشمالي الخرطوم المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واللجوء الى القنوات الرسمية لإستبدال العملة .

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