ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية المقدم عبده على القاضي، أن "ما يقارب من 110 من عناصر الحوثيين، قتلوا خلال تصدي الجيش لهجمات حاول الحوثيون تنفيذها في مناطق حمران السادة والقاز وقردح وتبة السنترال وريشان والمبياض والسبتا والمنتزه غرب نقيل الشيم في مريس وشمال مديرية قعطبة (شمال الضالع)".
وأضاف أن "من بين قتلى الحوثيين القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة ارحب صنعاء، والعميد منير على أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران، فيما أصيب 60 آخرون وأعطبت ثلاث آليات قتالية تابعة لهم".
وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش في مريس تعزيزات للحوثيين في قريتي حمر السادة والقفلة، كانت في طريقها إلى قرية قردح شمال مديرية قعطبة، ما أسفر عن تدمير ثلاث آليات ومدرعة بي تي آر، ومقتل من كان على متنها".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: 100 قتيل و60 جريحا من الحوثيين بصد هجمات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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