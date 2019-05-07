ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكشف التقرير تفاصيل جديدة حول إصدارات أبل القادمة هذا العام من هواتف أيفون وأجهزة آيباد برو، إذ تخطط أبل لاستبدال مادة البوليمر البلورية السائلة (LCP) المستخدمة فى هوائيات الإصدارات الحالية من هواتف أيفون، والاعتماد بدلا منها على تقنية جديدة تضمن تحسين الاستقبال داخل الأجهزة، وهى تقنية MPI معدلة.
وكشف التقرير أيضا إلى وجود توقعات أن تضم الإصدارات الجديدة واحد من هوائيات MPI فى الجزء العلوى للأجهزة مع LCP، بينما يأتى فى الجزء السفلى ثلاثة من هوائيات MPI، لتغير بذلك أبل تقنية هوائيات البوليمر المستخدمة فى كلاً من هواتف iPhone XS، وiPhone XS Max وأيضاً iPhone XR.
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف أيفون 2019 ستأتى بتقنية هوائى جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.