هواتف أيفون 2019 ستأتى بتقنية هوائى جديدة

كشف تقرير جديد أن شركة أبل تستعد لدعم إصدارات هذا العام من هواتف أيفون وأجهزة أيباد برو بتقنية هوائى جديدة تعمل بها على تحسين أداء الاستقبال فى إصدارات هذا العام بشكل أفضل.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكشف التقرير تفاصيل جديدة حول إصدارات أبل القادمة هذا العام من هواتف أيفون وأجهزة آيباد برو، إذ تخطط أبل لاستبدال مادة البوليمر البلورية السائلة (LCP) المستخدمة فى هوائيات الإصدارات الحالية من هواتف أيفون، والاعتماد بدلا منها على تقنية جديدة تضمن تحسين الاستقبال داخل الأجهزة، وهى تقنية MPI معدلة.

وكشف التقرير أيضا إلى وجود توقعات أن تضم الإصدارات الجديدة واحد من هوائيات MPI فى الجزء العلوى للأجهزة مع LCP، بينما يأتى فى الجزء السفلى ثلاثة من هوائيات MPI، لتغير بذلك أبل تقنية هوائيات البوليمر المستخدمة فى كلاً من هواتف iPhone XS، وiPhone XS Max وأيضاً iPhone XR.