تدهور الاوضاع المالية بالهلال واللاعبون يهددون بالتوقف عن التدريبات

الخليج 365 :

في تطور مفاجئ، هدد لاعبو فريق الكرة بنادي الهلال بالتوقف عن التدريبات حال استئنافها غداً ” الثلاثاء”

وكان الجهاز الفني بالهلال بقيادة التونسي الكوكي قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة .

وعلم ” باج نيوز” أن عدد من لاعبي الهلال أبدوا تزمراً من الوضع المالي بفريق الكرة وعدم الالتزام بصرف الرواتب الشهرية لمدة 3 أشهر، إلى جانب عدم الإيفاء بحوافز 5 مباريات محلية، بالإضافة الي بعض نثريات الرحلات الخارجية .

وأجري عدد من لاعبي الهلال اتصالات بمدير الكرة بنادي الهلال عبد المنعم جميل لكنهم لم يحصلوا علي إجابات واضحة بشان الموعد الذي سيتم حل فيه الأزمة المالية وهو ما قادهم لإعلان حالة العصيان.