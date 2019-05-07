ولاية شمال كردفان : التعدين يحتاج  إلى مُراجعات شاملة 

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شددت حكومة ولاية شمال كردفان على أن عمليات التعدين بشكلها الحالي في الولاية على الصعيد الأهلي أو الشركات تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن كافة حقوق المجتمعات التي يجري التنقيب على أراضيها.
وأكد والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء ركن محمد الخضر خلال رئاسته اجتماع مجلس تنسيق التعدين والمسؤولية المجتمعية اليوم “الإثنين” على ضرورة تفعيل محور المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين بالولاية، وقال إن حكومته بالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية ستراجع ملف المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك نسبة الــ (1)٪.
وقال الخضر بحسب (سونا ) إن التنقيب عن الذهب بمحليات سودري، وجبرة الشيخ أضحى أحد القنوات المهمة الداعمة للإقتصاد القومي والمحلي بموارد مالية مقدرة.
وأكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية حرص الشركة على حقوق المجتمعات بالمحليات التي يتم فيها التنقيب عن الذهب، وقل إن الشركة على تواصل مستمر مع قيادات الإدارة الأهلية بتلك المناطق لتأسيس آلية متكاملة للإستفادة القصوى من الأموال التي تخصصها الشركات للمسؤولية الاجتماعية.
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