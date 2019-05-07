بالصور : مشهد مهيب في أول يوم إفطار بساحة الاعتصام خيم مكيفة، وعربات نقل محملة بالأغذية

كما يقول عامة أهل السودان “رمضان بخيرو” هذا ما تجسد فعلا في أول يوم من إفطار شهر رمضان المبارك بساحة الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 .

التجهيزات بدأت قبل أيام باستلام المعتصمين لعدد 457 مكيفا ماركة نسمة بحجم كبير، من أحد فاعلي الخير كما تم شراء عدد 794 غرفة من الخيام، التي تم نصبها وتكييفها بوحدات التبريد.

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قبيل الإفطار كانت السيارات المحملة بالمواد الغذائية والفاكهة تترى بساحة الاعتصام ممن يبتغون الأجر باطعام الصائمين.

ومشهدا مهيبا آخرا للأسر السودانية وهم يتوافدون بالمئات قبيل دقائف من الآذان يحملون إفطارهم بما لذ وطاب من الوجبات الشعبية والعصيدة والعصائر والمياه.

لوحة سودانية فائقة في الروعة والجمال رسمها السودانيين في أول يوم للافطار بساحة الإعتصام تعجز عن وصفها الكلمات.الخرطوم (أخبار الخليج 365)