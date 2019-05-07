بالفيديو: سودانية 24 تهنئ الشعب السوداني بنجاح ثورته ورواد المواقع يتحفظون على موقف الطاهر حسن التوم

بعد مضي اكثر من شهر زفت قناة سودانية 24 التهنئة للشعب السوداني بنجاح ثورته وازاحة نظام الانقاذ كما ترحمت على شهداء الثورة وتمنت للجرحى والمصابين عاجل الشفاء حيث ساقت هذه التهنئة على لسان الفنانين الكبيرين سيف الجامعة والفنان الهادي الجبل.

هذا وقد قدم الفنانان عبر الحلقة الاولى لبرنامج (دويتو بالعود) اغنيتين وطنيتين الاولى بعنوان الاغنية الشهيرة (طبل العز ضرب) في الوقت الذي اشار فيه احد رواد مواقع التواصل الى الاعلامي الطااهر حسن التوم – اشار الى موقفه من الاحتجاجات حيث قال:( رمضان كريم نصومو ونفطرو علي خيررر العفو والعافية لكن انا ما عافي لي الطاهر التوم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)