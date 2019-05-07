حكومة هادي: قوى خارجية تتكالب على عدن ولا شراكة مع التحالف في المسائل الإدارية

أعلن وزير الداخلية في حكومة اليمن المعترف بها دوليا، أحمد الميسري، أن الشراكة بين الحكومة والتحالف العربي بقيادة الرياض تخص المسائل العسكرية حصرا ولا تشمل إدارة المناطق المنتزعة.

وأكد الميسري الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أمس الأحد في كلمة ألقاها أثناء "لقاء عدن التشاوري"، الذي عقد في المدينة بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء عدن، أكد على أن الشراكة مع دول التحالف العربي تجري في إطار الحرب ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، "ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات المحررة"، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

وحمل الوزير قوى إقليمية ودولية المسؤولية عن "التكالب" على مدينة عدن نظرا لموقعها الجغرافي، مضيفا أن بعض القوى المحلية تتعامل مع جهات خارجية لمنع عدن من النهوض، وتدخل في صراعات ونزاعات تضر بالمدينة وتهدد السلام فيها.

ودعا اللقاء في البيان الختامي إلى تنفيذ القرارات الصادرة سابقا عن الرئيس هادي، بشأن نقل المعسكرات إلى خارج عدن.