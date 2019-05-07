الشرطة: اعتقال أو قتل كل المشتبه بهم في تفجيرات سريلانكا

وقال تشاندانا ويكراماراتنه القائم بأعمال المفتش العام للشرطة فى بيان صوتى نشرته وزارة الدفاع إن قوات الأمن صادرت أيضا مواد لتصنيع القنابل كان المتشددون المشاركون فى الهجمات يهدفون لاستخدامها في المستقبل.
وأسفرت الهجمات عن مقتل ما يربو على 250 شخصا. وقالت السلطات فى سريلانكا إنها تعتقد أن التفجيرات نفذتها جماعتان محليتان لا يعرف عنهما الكثير، هما جماعة التوحيد الوطنية وجماعة ملة إبراهيم. وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجمات.
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