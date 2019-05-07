السد القطري يهزم الأهلي السعودي ويصعد إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

وسجل علي أسد في (د.9) وأكرم عفيف في (د.12) هدفي السد، في حين أحرز عمر السوما في (د.51) هدف الأهلي.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فوز باختاكور الأوزبكي على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0، على استاد باختاكور في طشقند.
وحافظ السد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لباختاكور و6 للأهلي و4 لبيرسيبوليس.
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