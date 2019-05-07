بومبيو: نرى مؤشرات تصعيد إيراني محتمل في الخليج

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة رصدت نشاطات إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل من قبل طهران.

وفي تصريح صحفي أدلى به بومبيو في مدينة روفانييمي الفنلندية، الاثنين، حيث يشارك في أعمال "مجلس المنطقة القطبية الشمالية"، قال الوزير الأمريكي: "لقد أوصلتنا متابعة النشاط (الإيراني) إلى الاعتقاد بأن هناك تصعيدا يمكن أن يحدث، لذا فنحن نتخذ كل الإجراءات المناسبة، سواء من الناحية الأمنية، أو من حيث التأكيد على أن الرئيس (دونالد ترامب) يمتلك طيفا واسعا من الخيارات في حال حدوث شيء ما في الوقت الحالي".

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوة من القاذفات إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، في رسالة "واضحة لا لبس فيها" إلى إيران.

وأضاف المسؤول الأمني الأمريكي أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية".

وأشار بولتون إلى أن قرار إرسال القوة الضاربة إلى المنطقة جاء "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والتصاعدية"، غير أنه لم يوضح سبب اتخاذه في هذا التوقيت بالذات.