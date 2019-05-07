"كتائب القسام" تنشر تكشف عن تكتيك أفشل "القبة الحديدية"

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام على خط المعركة، نجحتا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى الاحتلال، ما أربك كل حساباته".
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