"كتائب القسام" تنشر تكشف عن تكتيك أفشل "القبة الحديدية"

كشفت "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" الاثنين، عن نجاحها في تجاوز نظام "القبة الحديدية"، من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الواحدة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلها القسام على خط المعركة، نجحتا في إيقاع خسائر كبيرة ودمار لدى الاحتلال، ما أربك كل حساباته".