مصدر: بدء تدريب نحو 100 عسكري تركي على استخدام "إس-400" في روسيا أواخر مايو

ذكر مصدر عسكري دبلوماسي أن نحو 100 عسكري تركي سيبدأون التدرب في روسيا على استخدام منظومات الصواريخ من طراز "إس-400" للدفاع الجوي، في أواخر شهر مايو الجاري.

وقال المصدر، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، الاثنين: "سيبدأ نحو 100 عسكري تركي في أواخر مايو التدرب في أحد مراكز التدريب العسكري الروسية، على استخدام منظومات إس-400، التي سيتم توريد فوجها الأول إلى تركيا عام 2019، بالتوافق مع العقد المبرم".

وأوضح المصدر أن العسكريين الأتراك سيطلعون على خصوصية هذه المنظومات مع نظرائهم من الجيش الصيني، الذين بدأوا التدريب في المركز نفسه، أواسط مارس الماضي.

وقال المصدر في هذا السياق: "التدريب المتزامن لعسكريي الدفاع الجوي من الصين وتركيا سيمثل أمرا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحديثة".

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وأعلنت روسيا وتركيا عن إبرام صفقة لتزويد الجيش التركي بمنظومات "إس-400 تريؤومف" عام 2017، ومن المتوقع أن تحصل تركيا على فوجها الأول من هذا السلاح في يوليو 2019.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة ودول الناتو مرارا أنقرة من شراء منظومات "إس-400"، مهددة بفرض عقوبات على تركيا، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست واردة على الإطلاق، متعهدة بالرد على أي إجراءات تقييدية أمريكية في هذا السياق.

وتمثل الصين الدولة الأولى التي اشترت هذه المنظومات الروسية وتشمل الصفقة بين الجانين فوجين من هذا السلاح حصل عليهما الجيش الصيني خلال السنوات الماضية.