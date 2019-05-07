البحرين تكشف تفاصيل وأسباب اتصال رئيس الوزراء وأمير قطر

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير شؤون مجلس الوزراء قوله إن "الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأمير دولة قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين".
وتابع "ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".
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