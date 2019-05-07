الجيش الوطني الليبي يستهدف عدة مواقع جنوب العاصمة طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف عدة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن "غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية تعلن ملخص الضربات الجوية الليلية التي قام بها سلاح الجو بتاريخ 6 مايو عام 2019".

وأضاف البيان أن "المواقع التي استهدفتها الضربات الجوية والأهداف التي دمرت كانت في منطقة وادي الربيع حيث تم استهداف آلية مسلحة بمدفع م/ط23 وعدد 3 آليات، والمنطقة القريبة من النادي الدبلوماسي استهداف عدد من الدبابات، بالإضافة إلى منطقة عين زارة استهداف مخزن ذخيرة".

واضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن "كل الإصابات كانت مباشرة ودقيقة ورجعة طائراتنا إلى قواعدها سالمة".