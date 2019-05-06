التاريخ: 06-مايو-2019
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أكد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي إقامة محاسبة قانونية لرموز النظام السابق بما فيهم المطلوبون للمحكمة الجائية الدولية حيث أوضح بأن المحاسبة يجب أن تتم بالقانون مطالباً بأن يحتوي التشريع الانتقالي على قوانين لتصفية التمكين وقوانين مثل قانون من أين لك هذا وقوانين لتصفية الدولة العميقة والموازية.
وأشار المهدي خلال حواره مع إحدى القنوات التركية -أشار إلى وجوب إقامة عدالة انتقالية تسائل كل الأطراف المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية مطالباً الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية موضحاً بأن الانضمام لا يعني تسليم السودانيين إليها وأن محاكمة رموز النظام المخلوع يمكن أن تتم بالداخل إذا توفرت شروط القضاء النزيه والعادل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : المهدي يجدد مطالبته عبر قناة تركية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ويعدد قوانين انتقالية لمحاكمة رموز النظام البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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