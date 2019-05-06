مسيرة احتجاجية بسوق العبيدية تتحوّل إلى عمليات نهب

تَحَوّلت مسيرة احتجاجية بسوق الطواحين بمدينة العبيدية بنهر النيل إلى أحداث عنف، قامت خلالها مجموعات مُتفلتة بعمليات نهب واسعة على المحلات التجارية بمناطق التنقيب عن الذهب وأضرموا فيها النار.

وكشفت مصادر شرطية حسب الصيحة أمس، أنّ مجموعة من العاملين احتجت على الرسوم المفروضة من السُّلطات المحلية وسيّرت موكباً سُرعان ما تحوّل لأحداث عُنف، قام خلالها مُتفلِّتون بالاعتداء على نقطة الشرطة ونهبوا (براميل المياه وسراير الأفراد وكشّافات ضوئية)، وامتدّت الأحداث للمحلات التجارية.

وقال الصائغ نصر الدين إبراهيم للشرطة، إنّ المُحتجين اقتحموا متجره مُستخدمين السواطير وقاموا بتهديد عُمّاله ونهبوا (20) ألف جنيه وجهاز “لابتوب” وكمية من البضائع، بجانب نهب محل تجاري مجاور له استولى منه المُحتجون على أموال وسجائر بمبلغ (40) ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .