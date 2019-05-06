إقالة مدير مياه (الجزيرة) بعد تظاهُرات في ود مدني

أقال والي الجزيرة المكلّف، اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد اليوم (الإثنين)، المهندس عصام الدين منصور الخليل، من منصبه كمدير عام لهيئة مياه الولاية، وجاء قرار الإقالة بعد تظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية بسبب انقطاع المياه بود مدني.

وبحسب الصيحة عين الوالي بموجب القرار رقم (59) لسنة 2019م، م. أحمد المصطفى أحمد جار النبي، مديراً عاماً للهيئة خلفاً للمدير المُقال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .