الأرصاد تتوقع طَقساً مُتقلِّباً وهُطُول أمطار خفيفة بداية شهر رمضان

تَوقّعَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المُبكِّر في تقريرها عن حالة الطقس، أن تشهد العشرة أيام الأولى من رمضان طقساً مُتَقَلِّباً نسبياً برياح نشطة وربما هُطُول أمطار خفيفة، أحياناً في الأواسط والشرق وجنوب الأواسط والجنوب، وتوقّعت انخفاض الحرارة بولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأجزاء من سنار، القضارف، كسلا، البحر الأحمر وجنوب دارفور مع نهاية الأسبوع، نتيجةً لاحتمال هُطُول أمطار بها.

Advertisements

وأوضح رئيس الوحدة أبو القاسم إبراهيم إدريس حسب الصحية ،اليوم (الإثنين) أنّ الظروف عُمُوماً مُهيأة لهطول الأمطار مع طُول الشريط الشرقي والأجزاء الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي، وأشار لظُهُور تشكيلات من السُّحب العالية والمُتوسِّطة في أغلب أنحاء البلاد، وقال إنّ أعلى دَرجة حرارة مُتوقّعة بالخرطوم (45) درجة مئوية، تَستمر دُون تغييرٍ يُذكر حتى آخر أيام الأسبوع الحالي، ثُمّ تنخفض خلال عُطلة الأسبوع المُقبل، وأضاف إدريس أنّ الأيام الماضية شَهِدَت ارتفاعاً مَلحوظاً في درجات الحرارة خَاصّةً في شرق وجنوب شرق البلاد مُقارنةً بمُعدّلاتها في هذه الفترة، وتابع بأنّها تُعتبر أعلى من المُعدّلات في شرق وأواسط وغرب وجنوب البلاد، وقال إنّ أجزاءً من البلاد شَهِدَت تَقلُّبات في الطَقس بدأت بارتفاعٍ في درجات الحرارة تَلته أمطارٌ خفيفةٌ وغبارٌ رصدته المَحَطّات في الشرق والأواسط، وتوقّع أن يسود على ساحل البحر الأحمر طقسٌ دافئ إلى حار نسبياً نهاراً، ومعتدل ليلاً وفي الصباح، وأشار إلى أنّ الرياح في البلاد عُمُوماً شمالية إلى شمالية شرقية في الشمال، وجنوبية إلى جُنوبية شرقية في جنوب الأواسط والجنوب، بينما يتوقّع أن تكون مُتغيِّرة الاتجاه والسُّرعة في الأواسط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .