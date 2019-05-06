عاملون يكشفون عن فساد بـ(60) ملياراً في صندوق التأمين الصحي بجنوب دارفور

في أولى شكاوى الفساد التي تزكم الأنوف خلال(30) عاماً من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير قدم العاملون بالإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية جنوب دارفور مذكرة لوالي جنوب دارفور المكلف تطالب بإقالة المدير التنفيذي للتأمين الصحي بجنوب دارفور. وبحسب التيار اتهم العاملون المدير التنفيذي بالفساد وتبديد الأموال بجانب تبعيته للنظام البائد(حزب المؤتمر الوطني) وإهداره للمال العام وقام بتحويل مبلغ (60,000,000) جنيه إلى رئاسة الصندوق من المفترض أن تستخدم في تقديم الخدمات الأساسية بالولاية بجانب عدد ثلاث سيارات تابعة للتأمين الصحي بالولاية وقيامه بتعيين عدد من الموظفين عن طريق المحسوبية ورفضه بعدم توفير الأجهزة والمعدات الطبية المهمة لمواطني الولاية مثل جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية إلى ذلك علمت (التيار) أن مبلغ الـ(60)ملياراً تم تحويلها في حساب خاص وفقاً لمعلومات أولية . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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