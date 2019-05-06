تحالف قوى الثورة السودانية (السودان بس) لسنا ضد تجمع المهنيين ..

التاريخ: 06-مايو-2019
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طالب تحالف قوى الثورة السودانية (السودان بس) المجلس العسكري بتفكيك الدولة العميقة وتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط دون محاصصات حزبية .
وقال أبو القاسم برطم في المؤتمر الصحفي الذي عقد بطيبة برس مساء الأحد “ليس لنا أي عداء مع إعلان قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين ولسنا خصماً على أحد بل نحترمهم للغاية ولكن ذلك لا يعطيهم حق التحدث باسم الشعب السوداني .
وأضاف برطم حسب التيار أن المجلس العسكري مهامه محدودة تقتصر على أمن البلاد ورعاية الديمقراطية ورئاسة الدولة برتكولياً وتحقيق السلام ولا علاقة له البتة بالدولة المدنية أو البرلمان، معلناً رفضهم لأي إتفاق أحادي بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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