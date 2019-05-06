مليونا شخص في الصومال يعانون من نقص حاد بالغذاء بسبب الجفاف

أعلنت منظمة انسانية الاثنين أن نحو مليوني صومالي يعانون من نقص حاد في الغذاء، بينهم مئات آلاف الأطفال بسبب موجة جفاف تضرب البلاد.

وقال فيكتور موزيس مدير مكتب الصومال في المجلس النروجي للاجئين في بيان ان "الوضع الانساني تدهور بوتيرة مقلقة بسبب الجفاف".

وبسبب عدم تساقط الامطار كالعادة في منطقة شرق افريقيا بين شهري مارس وابريل، بارت المواسم الزراعية وعانى مربو الماشية الكثير.

وتعتبر نسبة الامطار التي تساقطت خلال هذا الموسم بين الأقل المسجلة في الصومال منذ العام 1981.

وتقدر الامم المتحدة بنحو 1،7 مليون شخص الذين يعانون من الجوع وان عددهم قد يزيد بنحو نصف مليون من الان وحتى تموز/يوليو المقبل.

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وكانت الامم المتحدة أعلنت الاسبوع الماضي ان 44 الف صومالي يعيشون في مناطق ريفية تركوا منازلهم نحو المدن هذه السنة ما زاد من عدد النازحين وهو أصلا مرتفع ويبلغ نحو 2،6 مليون في كافة أنحاء البلاد.

وقدرت الامم المتحدة أيضا بنحو مليون عدد الاطفال الذين سيعانون أيضا من سؤ التغذية خلال العام 2019.

ويمكن ان تتوسع هذه الازمة الغذائية الى خارج الصومال لتصل الى كامل منطقة القرن الافريقي بسبب موجة الجفاف خاصة، والظواهر الناتجة عن التغير المناخي.

ويعيش نحو 80% من سكان منطقة القرن الافريقي من الزراعة حسب منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو).