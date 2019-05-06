أحمد الجارالله: مقاومة الاحتلال “عبث” و”إسرائيل تعرف البير وغطاه”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الكاتب الكويتي المتصهين أحمدالجارالله المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس” بـ الميلشيا التي تتاجر بأرواح الفلسطينيين، وقال إن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي “عبث” وذلك في تعليقه على العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

“الجارالله” وفي سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال إن “التحرش بعدو أنت لست مناسب لقدراته العسكرية غلط، وصواريخ القسام لن تهزم العدو الإسرائيلي، بل ستكون مبرر لتدمير غزه وقتل أهلها والتبجح بالوطنية لن تفيد غزة ومواطنيها”وتابع حديثه وكأنه محلل صهيوني:”حكام غزة أحرجو العالم العربي بتصرفاتهم العسكرية يتصرفون وكأنهم دولة كفؤ لتحارب أمريكا وليس إسرائيل”

وتساءل:”هذه الصواريخ التي أرسلوها لإسرائيل ما مردودها سوي تدمير غزة وقتل أهلها وابتزاز العالم العربي وهو عالم لم يعد يسمع مثل هذا النعي المتعمد بل لايريد أن يسمعه”وأضاف الجارالله واصفا حركة المقاومة حماس بالميليشيات:”من المسؤل عن قتلي وجرحي غزه من المسؤل عن دمار مساكن غزة، أليست صواريخ العبث من مليشيات حماس والان يهددون أنهم سيغرقون تل أبيب بالصواريخ ليلآ طبعآ كله كلام لتخويف إسرائيل التي تعرف البير وغطاه .”