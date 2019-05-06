بالفيديو: الاعتصام وغياب جدية يقللان جماهيرية (لوشي) في أول طلة في البرنامج الرمضاني (يلا نغني) بقناة الهلال

قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الأولى من البرنامج الغنائي (يلا نغني) الذي بثته قناة الهلال في اليوم الأول من رمضان – قابله الرواد بمتابعة ضعيفة على الرغم من وجود الإعلامية و نجمة مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة آلاء المبارك المشهورة بلوشي كمقدمة للبرنامج .

وكانت لوشي قد حلت بديلة للمذيعة جدية عثمان التي قدمت النسخة السابقة للبرنامج في رمضان من العام السابق وحظي بنسبة مشاهدة عالية وعزا الكثيرون انخفاض نسبة المشاهدة هذا العام بسبب الظروف التي يمر بها الشارع السوداني وفعالية الاعتصام بساحة القيادة العامة.

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عدد من المتابعين استنكروا اتجاه عدد من القنوات السودانية لمثل هذه البرنامج الغنائية وعدم التفاعل مع ما يجري بالشارع حيث ذكر أحد المعلقين قائلاً :(حقيقة القنوات السودانية بعيدة عن مايحدث في الشارع الناس في الاعتصام وانتو تغنووو) بينما قال آخر: (ما عندكم موضوع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)