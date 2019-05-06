الأزمات تضع مسيرة بكري المدينة على المحك

أصبحت أزمات بكري المدينة، مهاجم المريخ خلال مباريات فريقه، مصدر قلق كبير على مسيرته، حيث يقع في واحدة منها كل موسم تقريباً. بكري المدينة يعد من بين أفضل 3 مهاجمين بكرة القدم السودانية في الفترة الحالية، إلى جانب وليد الشعلة مهاجم الهلال، ومحمد عبد الرحمن زميله في المريخ.

لكن اللاعب بدأ يفقد السيطرة على نفسه منذ مارس 2015، ودخل في دوامة الأزمات حين اعتدى على الحكم الدولي صديق الطريفي بمباراة فريقه ضد الأهلي شندي بالدوري الممتاز، وتعرض للإيقاف وقتها.

وفي الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2017، تخلف بكري المدينة بصورة مفاجئة عن السفر مع منتخب السودان للاعبين المحليين، إلى تونس لإقامة معسكر هناك قبل نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب.

وقد استهجن اتحاد الكرة السوداني تصرف اللاعب، حيث تخلف عن السفر بدون سبب، والثاني أنه ربط مشكلة تخلفه عن السفر، بمطالبه المالية من ناديه.

استدعى الاتحاد السوداني، بكري المدينة وحقق معه، وعاقبه بالإيقاف 4 أشهر، في سابقة لم تحدث في تاريخ المنتخب السوداني.

ودخل بكري المدينة في أزمة شخصية مع المدير الإداري للمنتخب، العميد صديق على صالح، واتهمه بأنه السبب في عدم سفره مع المنتخب، وأنه أيضاً سبب إيقافه من خلال التقرير الذي رفعه.

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وتطورت المشكلة بين المدينة والعميد صالح، ووصلت لدوائر الشرطة، وأصبح اللاعب مطلوب القبض عليه، وتحرك البلاغ في الشهر الماضي، قبل أن يتدخل عقلاء وكبار النادي، ويغلقوا ملف الأزمة بسلام بين الطرفين.

وانتقل بكري المدينة للأزمة الأشرس في تاريخه الكروي، وذلك حين بدأ الاعتراض على قرارات الدولي محمود شانتير حكم مباراة المريخ مع حي الوادي نيالا بدوري النخبة الأسبوع قبل الماضي، لكن الحكم لم يلتفت له.

وطور بكري اعتراضه على قرارات حكم في المباراة التالية ضد الهلال الأبيض، حتى نفد صبر الحكم وطرده قبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة، لكنه رفض الخروج من الملعب، وقاوم لاعبي فريقه بشراسة عندما حاولوا إقناعه بالمغادرة.

وأدى رفض المدينة، الخروج من الملعب إلى غضب الجمهور الذي اجتاح الملعب واعتدى على طاقم التحكيم بالضرب، وبسبب تلك الحادثة علق اتحاد الكرة السوداني مباريات الدوري الممتاز، إلى أجل غير مسمى.

وتواصلت تصرفات بكري الغريبة، بعدما رفض المثول أمام مجلس المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)